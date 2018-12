Slovenské nemocnice "vězní" rodičky? Trpí hlavně Romky, píše agentura AP

Slovenské ministerstvo podle AP doporučuje, aby matky i novorozenci zůstávali v nemocnicích až čtyři dny bez ohledu na jejich zdravotní stav. Agentura dále tvrdí, že v mnohých nemocnicích je to povinné, neboť zdravotnická zařízení za to získávají náhrady od pojišťovny.

Eliášová se proti informacím o zadržování žen v porodnicích proti jejich vůli ohradila. Zároveň uvedla, že dobu zdravotní péče po porodu ovlivňuje především zručnost matky při péči o novorozence, rozvoj laktace a provedení všech vyšetření u dítěte. Slovensko nicméně zvažuje, že doporučenou dobu hospitalizace zkrátí ze čtyř na tři dny, dodala.

Agentura AP ve svém materiálu píše, že rodičky a jejich děti v nemocnicích po celém Slovensku běžně a neoprávněně zadržovány. Nejvíce tím trpí především Romky, které mimo jiné čelí ve zdravotnických zařízeních rasismu a fyzickému násilí.

"If you and your baby are healthy and you have to stay there, it's like prison." An @AP investigation finds that hospitals across Slovakia are unjustifiably detaining women, particularly Roma women, in the days after they give birth. https://t.co/lMbkoC8SuI