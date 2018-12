Mayová odvolala hlasování o brexitové dohodě, nový termín neohlásila

Kdy budeme chodit do důchodu? Odborníci to spočítali a není to hezký pohled

Mayová na úvod svého prohlášení poslancům řekla, že "velmi pozorně" naslouchala debatám v Dolní sněmovně minulý týden, čímž vyvolala hlasitý smích některých zákonodárců. "Pokud bychom pokračovali a Dolní sněmovna by zítra (v úterý) hlasovala, dohoda by byla velkým rozdílem zamítnuta," připustila premiérka. Dodala, že stále věří, že její dohoda dojednaná s Bruselem je ta správná. Během vystoupení Mayové se z opozičních lavic ozývalo volání "rezignujte".

Vláda podle ministerské předsedkyně ctí výsledky referenda z roku 2016, ve kterém se britští voliči vyslovili pro opuštění evropského bloku, a odchod Spojeného království z EU uskuteční. To ale nemůže nastat bez kompromisů, zdůraznila Mayová. "Pokud chceme dosáhnout svého cíle, musíme k tomu mít prostředky," uvedla.

Předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn během debaty uvedl, že změny v brexitové dohodě musejí být podstatné. "Pokud Mayová nedokáže dohodu znovu vyjednat, musí odejít," řekl.

Vlivný konzervativní poslanec a zastánce tvrdého brexitu Jacob Rees-Mogg v reakci na projev Mayové řekl, že premiérka by měla "buď vládnout, nebo odejít". "Takto pokračovat nelze," dodal.

Konzervativní předsedkyně vlády připustila, že takzvaná irská pojistka, která je součástí dohody, politiky rozděluje a panují kvůli ní obavy. Záložní řešení režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem je ovšem podle Mayové pro brexitovou dohodu nezbytné. Pojistka by platila v případě, že se Londýn s Bruselem nedohodnou na podrobných podmínkách budoucích obchodních a dalších vztahů.

Podle britských médií je pravděpodobné, že poslanci dostanou možnost se k dohodě vyslovit až v lednu. Měli by tak podle britského zákona o odchodu z EU učinit do 21. ledna, uvedl deník The Guardian. Zákon z roku 2018 stanoví, že pokud dohoda nebude odsouhlasena do 21. ledna 2019, musí britská vláda učinit do pěti dnů prohlášení adresované parlamentu o svých dalších záměrech. Televize Sky News ale dnes citovala zdroj z britské vlády, který tvrdí, že kabinet nepovažuje 21. leden za jednoznačný a zákonem stanovený termín.

Podle mluvčího Mayové bude další hlasování záležet na tom, zda se Londýnu podaří získat v Bruselu "dostatečné záruky", které by Dolní sněmovnu uspokojily. Vláda by se nesnažila tyto záruky od EU získat, "pokud by si nemyslela, že to není možné", dodal mluvčí.

Sama Mayová pak během debaty řekla, že zatím neví, jak dlouho bude jednání s EU trvat, ale že chce pracovat "co nejrychleji a nejnaléhavěji, jak to půjde". Evropská komise nicméně ještě před oficiálním prohlášením Mayové o odkladu hlasování uvedla, že jednání znovu otvírat nebude. Další rozhovory s Bruselem odmítl rovněž irský premiér Leo Varadkar.