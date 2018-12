Západní zahraniční politika je v koncích. Bere ji ještě vůbec někdo vážně?

Kdy budeme chodit do důchodu? Odborníci to spočítali a není to hezký pohled

Snad největší důkaz nám dal summit G 20 proběhnuvší před týdnem. Na zástupce Západu byl pohled skutečně komický. Všichni se chystali, že vyčiní saudskému korunnímu princi Mohhamed bin Salmánovi za vraždu novináře Džamála Chášakdžikího. Dopadlo to ovšem naprostou fraškou.

První pokus měl francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten chtěl dokonce prince seřvat. Leč jaký by to asi mělo efekt, když se mu samotnému doma hroutí stát? Konstatoval tedy, že Saúdové se do prekérní situace dostali, protože jej neposlouchali. Co by se asi dělo, kdyby jej poslechli? O podobně krotkou kritiku se pokusila na další schůzce i britská premiérka Theresa Mayová. Angela Merkelová schůzku s princem vynechala, protože se ji rozbilo letadlo a Německo nedisponovalo náhradním. To se dříve stávalo politikům ze zemí třetího světa.

Výsledky by ovšem byly asi stejné. Princ by si ji vyslechl a zasmál se. Mayová v klidu dál dodává do jeho země zbraně a firmy z kancléřčina Německa se oficiální embargo její vlády na vývoz do Saúdské Arábie naučili umě obcházet přes pobočky v Jihoafrické republice a Číně. Proč by je měl brát vážně? A Trump jen mlčel. Saúdy, jedny z posledních spojenců na Blízkém východě zoufale potřebuje.

To, že to ovšem neplatí naopak, ukázal korunní princ naprosto dokonale. Při setkání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem dohodl snížení těžby ropy, a tedy navýšení jejich cen, čímž způsobil nejednu vrásku Donaldu Trumpovi. Ten naopak chce cenu zachovat a neprohlubovat inflaci. Evidentně vsadil na špatného koně, což dokázalo přátelské plácnutí prince s ruským prezidentem.

Na dalším setkání se princ sešel s indickým premiérem Narendrou Modim. O ambasádě v Istanbulu nepadlo ani slovo. O čem se mluvilo hodně, byly saúdské investice v rostoucí Indii. Naopak nejdůležitější schůzka čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a Trump vyvrcholila o několik dní faktickým krachem. Devadesátidenní příměří pohřbilo zatknutí finanční ředitelky firmy Huawei Meng Wan-čou. Si běsní, a naopak chce obchodní válku vyostřit. Američané ho zesměšnili a ztratil tvář. A to se v Asii nepromíjí.

Ostatně i Indie ukazuje, že Spojené státy a Západ jsou pro ni jen naprosto marginálním partnerem. V tomto týdnu podepsala s americkým nepřítelem číslo jedna Íránem dohodu o dodávkách ropy. Polovina plateb bude v indickém zboží a druhá v rupiích. Oběma zemím se tak podařilo z obchodu zcela vyloučit dosud mezinárodně nejpoužívanější měnu v těchto obchodech – dolar. Washington tiše běsní, ale nemůže s celou situací dělat nic.

Pokud by provedl nějakou protiakci jen by uspíšil vznik největší obchodní a případně i politické aliance, která dnes na světě vzniká. RIC tedy Rusko, Čína a Indie. Každá s těchto zemí má něco, co ten druhý potřebuje. Rusko suroviny, Čína průmysl a Indie rostoucí trh. Je to i důvod, proč může být Mohhamed bin Salmán v naprostém klidu. Nepodrží-li jej Západ, obrátí se na Východ. Indie i Čína jsou nenasytné.

Západ naprosto ztratil schopnost jemné diplomacie a soft power. Tedy pokoušet se o spolupráci a tím zemi získat na svoji stranu bez jediného výstřelu, a to i přes to že to byly státy a režimy, které právě nesplňovaly vysoké standardy. Po pádu sovětského impéria si Spojené státy a jeho spojenci až příliš zvykli na politickou hegemonii. Nebylo potřeba jednat. Když někdo nechtěl poslouchat přišli sankce. A když se ani tak nesklonil, nastal čas pro bombardování a intervence.

Západ si byl ještě v 90. letech jist, že některé technologie má jen on. Nikdo jiný nemohl dodat těžební zařízení, vysoce sofistikované továrny na klíč, ale vysoce sofistikované zbraně. Leč čas oponou máchl a z Číny je supervelmoc, která dokáže to stejné jako Západní výrobci - ba v mnohém již je předběhla. Rusko překonalo krizi 90. let a jako světový hráč je zpět. Jako o velké benzinové pumpě o něm může mluvit jen blázen. A derou se do předu další země: Indie, Brazílie nebo JAR.

Problém Západu je v tom, že s novou situaci neuvědomil a stále jede v zaběhlých kolejích. Představě o neomylnosti, nenahraditelnosti a jediné pravdě Západu u jeho politických elit stále převládá. Mezinárodní realita však čím dál více tlačí na tento postoj a západní představy o vlastní nenahraditelnost a výjimečnosti již naráží. To, kdy skutečně dojde k silnému nárazu a vystřízlivění je jen otázka času. Lze však předpokládat, že procitnutí bude pro mnohé západní suverény skutečně tvrdé.