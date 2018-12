Francie se stále bouří. Do ulic vyšly davy studentů, žluté vesty se začínají štěpit

Před poslance odpoledne předstoupí premiér Édouard Philippe, jenž oznámí podrobnosti kroků, které v pondělí avizoval Macron. Evropská komise podle agentury AFP sdělila, že "dopad oznámení prezidenta Macrona pečlivě sleduje".

Jeden ze zástupců tohoto hnutí ale již podle deníku Le Figaro apeloval na demonstrující, aby v sobotu už popáté vyrazili do ulic. Hnutí ale není jednotné a další jeho představitelé naopak vyzvali k příměří. "Nyní musíme tuto krizi ukončit, protože nemůžeme strávit zbytek života na kruhových objezdech," řekla umírněná zástupkyně žlutých vest Jacline Mouraudová.

K dalším protestům proti reformě maturit, středních škol a mechanismu nástupu na vysoké školy vyzval také studentský svaz. Ráno podle francouzského tisku demonstrovali studenti asi 170 lyceí po celé zemi. Zatím ale nejsou zprávy o násilnostech podobných těm z minulého týdne.

December 11 There is also a massive student demo in #Marseille. #MardiNoir #GiletsJaunes #YellowVests Video by @UnSyndicaliste pic.twitter.com/2YbgAF3GK8