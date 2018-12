Chorvatská policie bije a kope uprchlíky. Násilím je vrací do Bosny, tvrdí HRW

Zpráva HRW je založena na výpovědích 20 uprchlíků včetně žen a dětí, které chorvatská policie údajně deportovala hned po zadržení. Někteří z nich tvrdí, že policisté je předtím zbili obušky, kopali je, sebrali jim peníze či mobilní telefon. K bosensko-chorvatské hranici je bezpečnostní složky převážely v policejních dodávkách.

#Croatia police beat and abuse migrants & asylum seekers, including women & children, then push them back to #Bosnia. Zagreb should investigate and hold those responsible to account. https://t.co/N2qt7Jzlbx