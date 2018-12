O brexitu se bude hlasovat před 21. lednem, Mayová vyrazila do EU na sérii jednání

Hlasování bylo předtím plánováno na dnešní večer, vláda je ale v pondělí odvolala, protože jí hrozila jasná porážka. Představitelé dolní komory parlamentu následně podle deníku The Guardian naznačili, že vzhledem k předchozímu uzavření brexitové dohody mezi Londýnem a Bruselem se již na vládu termín 21. ledna nevztahuje. Hlasování tak teoreticky mohlo přijít na řadu až 28. března, tedy den před plánovaným vystoupením Británie z EU.

Vládní mluvčí ale prohlásil, že premiérka se bude řídit duchem zákona o vystoupení a "rozvodovou dohodu" poslancům do 21. ledna předloží.

Mayová chce do té doby od EU získat dodatečné záruky týkající se takzvané irské pojistky, která byla hlavním terčem kritiky ve stávajícím znění brexitové dohody.

Britská premiérka se dnes s tímto cílem vydala na sérii setkání s evropskými lídry, přestože Unie se staví odmítavě k jakýmkoli změnám v tomto záložním opatření, zahrnutém do dohody ve snaze zabránit obnovení hraničních kontrol mezi Irskem a Severním Irskem.

První schůzku dnes absolvovala britská premiérka v Haagu se svým nizozemským protějškem Markem Ruttem. Mayová mu podle svého mluvčího jasně sdělila, že bude potřebovat záruky ohledně pojistky, aby mohla "rozvodová dohoda" projít Dolní sněmovnou.

