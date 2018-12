O brexitu se bude hlasovat před 21. lednem? Parlament přestává Mayové věřit

Hlasování Dolní sněmovny bylo plánováno na dnešní večer, vláda je ale v pondělí odvolala, protože jí hrozila jasná porážka. Představitelé dolní komory parlamentu následně podle deníku The Guardian naznačili, že vzhledem k předchozímu uzavření brexitové dohody mezi Londýnem a Bruselem se již na vládu termín 21. ledna nevztahuje. Hlasování tak teoreticky mohlo přijít na řadu až 28. března, tedy den před plánovaným vystoupením Británie z EU.

Vládní mluvčí ale prohlásil, že premiérka se bude řídit duchem zákona o vystoupení a "rozvodovou dohodu" poslancům do 21. ledna předloží.

Za vládu poté na půdě parlamentu stejný vzkaz tlumočil náměstek z ministerstva pro brexit Robin Walker. Dále řekl, že pokud by dohoda neprošla, poslanci budou mít možnost hlasovat o vládním návrhu dalšího postupu.

V Dolní sněmovně na Walkera pochopitelně čekala nepřátelská atmosféra, neboť vláda v pondělí odvolala plánované hlasování navzdory opakovanému ujišťování, že takový krok neučiní. Labouristka Yvette Cooperová prohlásila, že verbální ujištění už v tuto chvíli nestačí. Od kabinetu žádala písemný slib, že hlasování se uskuteční.

Podobně se vyjádřil labouristický předseda poslaneckého výboru pro brexit Hilary Benn. Sliby prý poslancům nemohou stačit, protože mnozí se v pondělí přesvědčili, že ujištění mohou zmizet "jako pára nad hrncem". Moderátor televize ITV Robert Peston na twitteru uvedl, že ani vlivní konzervativní poslanci Walkerovým slovům nedůvěřovali.

The government, in form of Robin Walker, gives what he says is unambiguous commitment - at last - that MPs will have vote on Brexit deal or no-deal, and that any motion put by government will be amendable by MPs. But it's striking even senior Tory MPs don't trust what he says