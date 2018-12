Španělsko-katalánská válka? Zazněl radikální návrh, Madrid zlostně reaguje

Španělská vláda, jejíž premiér Pedro Sánchez má ve středu vystoupit v parlamentu s představením dalších kroků v katalánské otázce, se snaží uklidnit situaci před 21. prosincem. Na ten den má španělská vláda plánované zasedání v Barceloně, kde se mají setkat ministři i s katalánskou vládou. Na tento den ale chystá radikální organizace Výbory pro obranu republiky (CDR) rozsáhlé protesty v regionu, chtějí blokovat i přechod s Francií, letiště a přístav v Barceloně a řadu silnic.

zdroj: YouTube

Katalánský premiér Quim Torra dřívější opakované protesty CDR nikdy neodsoudil a 1. října je dokonce pochválil za manifestace k výročí referenda o nezávislosti.

Olej do ohně přilil Torra v sobotu, když v Bruselu řekl, že Katalánsko by mohlo získat nezávislost podobně, jako to udělalo v roce 1991 Slovinsko. Jeho vyhlášení nezávislosti ale vedlo k desetidenní válce, která si vyžádala přes 60 obětí. "Slovinci měli jasno, rozhodli se pro samostatnost a tak to udělali," řekl Torra v Bruselu. "Udělejme to jako oni... a buďme připraveni na vše, abychom mohli žít svobodně," dodal Torra.

Avancem sense por cap a la constitució de la República, ara amb la força del @CatalanCouncil, que avui presentem a Brussel·les amb el lideratge del president @KRLS. Amb unitat, independència. pic.twitter.com/fne0cpO7Qj — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 8. prosince 2018

Radikální postoje premiéra Torry ale nesdílí všichni politici v Katalánsku, ani předseda katalánského parlamentu Roger Torrent. "Republika se nevytváří s kapucemi na hlavě a zakrytou tváří, ale otevřeně a ziskem většinové podpory," kritizoval Torrent radikální separatisty. Torrent je rovněž zastáncem samostatného Katalánska a prosazuje "skotský model". Chce dojednat s vládou v Madridu legální referendum, v němž by se Katalánci vyjádřili k nezávislosti a jehož platnost by Madrid na rozdíl od dvou předchozích hlasování uznal.

Sánchezova socialistická vláda ale podle místních médií nechystá aplikovat ústavní článek 155, na jehož základě předchozí vláda lidovců loni koncem října převzala dočasně přímou správu Katalánska. Vláda lidovce Mariana Rajoye pak vyhlásila regionální volby v Katalánsku, v nichž 21. prosince opět získali většinu v tamním parlamentu separatisté.

Premiér Sánchez by měl ve středu v parlamentu v Madridu říci, jak bude dál situaci kolem Katalánska řešit. Letos v červnu po nástupu do úřadu, do něhož se dostal i díky podpoře katalánských nacionalistů, slíbil katalánské vládě dialog a jednání o rozšíření autonomního statutu. Sánchez, jehož socialisté utrpěli ztrátu v nedávných volbách v Andalusii, potřebuje hlasy katalánských separatistů také pro svůj návrh rozpočtu. Bez jejich podpory nemá většinu v dolní komoře španělského parlamentu.

K aplikaci článku 155, který umožňuje převzít dočasně správu španělského regionu v případě, že jsou tam porušeny španělské zákony, opakovaně vyzývají opoziční lidovci, strana Ciudadanos i ultrapravicová strana Vox, která nečekaně bodovala v nedávných regionálních volbách v Andalusii.