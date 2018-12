Jemenská vlády a povstalci chtějí výměnu vězňů, předložili OSN seznam

OSN, která je pořadatelem a prostředníkem rozhovorů, dnes navrhla, aby obě strany z přístavu stáhly své ozbrojené síly. Do přístavu by mohli být vysláni pozorovatelé OSN a dohled by přechodně zajistil společný výbor či nezávislý subjekt.

Rozhovory mají trvat do 13. prosince. Jemenský vládní zdroj agentuře AFP sdělil, že nečeká, že se podaří dohodnout na příměří.

zdroj: YouTube

Obě strany dnes předložily seznamy zajatců určených k výměně. Jde celkem o 15.000 lidí, na vládním seznamu je podle agentury AP 8200 jmen. Zatímco o výměně zajatců se obě strany už shodly, podle agentury Reuters zůstává nevyřešená otázka přístavu Hudajdá, zprovoznění mezinárodního letiště v Saná i pomoc centrální bance.

Výměnu zajatců má zajistit OSN a Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK). Zástupce této organizace v Jemenu Johannes Bruwer řekl, že o seznamech ví a že výměna potrvá několik týdnů. Podle Bruwera v minulých měsících v Jemenu výrazně přibylo lidí trpících podvýživou, a i kdyby příměří začalo platit hned, hrozbu hladomoru to neodvrátí.

Zástupci obou jednajících delegací na dnešní tiskové konferenci ve švédském městě Rimbo, kde se rozhovory konají, oznámili detaily k výměně zajatců. Měla by skončit do 20. ledna. Mezi více než 8000 jmény figurujícími na seznamu osob, o jejichž propuštění usiluje vláda, jsou podle agentury AP příbuzní někdejšího prezidenta Alího Abdalláha Sáliha a také 300 dětí a 88 žen. "Húsíové dodali seznam 7487 vězňů a zajatců, my jsme dodali seznam 8576 zajatců," sdělil Askar Zuajl z vládní delegace. Podle něj ale Húsíové od roku 2015 zajali více než 18.000 lidí.

Abdal Kádir Murtaza, který je v delegaci povstalců, řekl, že na vládním seznamu jsou i cizinci z arabské koalice, která bojuje na straně vlády. Zmínil se o Súdáncích a občanech Spojených arabských emirátů. Podle Murtazy bude nejzazším termínem výměny 20. leden. Strany si poskytly čtyři týdny na prověření seznamů a MVČK pak bude mít deset dní na logistickou přípravu.

Konflikt v Jemenu trvá už čtyři roky a zatím si vyžádal zhruba 10.000 obětí na životech. Podle Světového potravinového programu potřebuje humanitární pomoc 20 milionů Jemenců, což je téměř 80 procent obyvatel.