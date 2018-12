Teror na vánočních trzích ve Štrasburku: Střelec zabil tři lidi a 12 zranil, šest kriticky

V úterý večer bylo uzavřeno nejen široké okolí Kléberova náměstí, na němž se známý adventní trh každoročně konal, ale také další čtvrti a rovněž budova Evropského parlamentu na okraji alsaské metropole. Vzhledem k tomu, že je podezřelý stále na útěku, budovu nesměl až do pozdní noci nikdo opustit a na zprávy o vývoji situace uvnitř čekali i čeští europoslanci, kteří se tento týden účastní plenárního zasedání europarlamentu. Pro dnešek byly vánoční trhy zrušeny, stejně jako veškeré kulturní akce ve Štrasburku. V ulicích hlídkují stovky příslušníků bezpečnostních sil.

Útok, který vyšetřují experti na terorismus, se odehrál v úterý kolem 20:00 SEČ v blízkosti vánočního trhu. Devětadvacetiletý podezřelý Chekatt Cherif podle médií figuruje na seznamu osob podezřelých z radikalizace. V úterý ráno údajně měl být zadržen v souvislosti s loupežným přepadením, ale policie ho doma nezastihla. V jeho bytě však údajně našla granáty. Castaner potvrdil, že podezřelý byl v minulosti trestán za delikty ve Francii i Německu.

Francouzský prezident Emmanuel Macron po půlnoci podle agentury AFP předsedal meziresortní krizové schůzce. Po ní vyjádřil na twitteru za celou zemi solidaritu se Štrasburkem, oběťmi a jejich rodinami.

Do terénu byly byly podle televize BFM TV vyslány i speciální zásahové jednotky BRI a RAID či elitní protiteroristická jednotka GIGN z Dijonu. Podle DPA policie pátrá po uprchlém i s pomocí vrtulníků. Policie rovněž kontroluje automobily přijíždějící od Štrasburku v příhraničním Kehlu na německé straně Rýna. Na mostě přes veletok se tvoří kolony. Ministr Castaner potvrdil, že po útoku byly zesíleny hraniční kontroly.

Přes hranici ve nad ránem obtížně dostával i europoslanec Jiří Pospíšil. "Je 2:50 a my čekáme už přes hodinu na hranici Francie - Německo," napsal předseda TOP 09 na twitteru a doložil to fotografií.

Europoslanci strávili v budově Evropského parlamentu nedobrovolně několik hodin navíc. Až dnes brzy ráno jeho předseda Antonio Tajani kolegům sdělil, že budovu mohou opustit na vlastní riziko. Poslanci, kteří chtěli jet do centra města, tak měli učinit výhradně v konvoji jištěném policií. "Je nemožné dostat se do centra bez takového konvoje," zdůraznil Tajani.

Přísnost přijatých bezpečnostních opatření dokládá i skutečnost, že Alsasané se dnes musí obejít bez svých nejoblíbenějších regionálních novin. Deník Les Dernières Nouvelles d'Alsace se na stáncích neobjeví, protože pracovníci místní tiskárny se kvůli uzávěrám nedostali do práce.

Policie vyzvala obyvatele města, aby nevycházeli ven. Mezitím policie vyzvala lidi, kteří kvůli útoku uvázli v centru, aby ho opustili severním směrem. Naopak se mají vyhnout jihovýchodní čtvrti Neudorf, kde policie pátrá po podezřelém. Podle agentury AP bylo zavřeno na 5000 také na basketbalovém stadionu. Až po pěti hodinách začala policie po skupinách čítajících zhruba 100 lidí návštěvníky propouštět.

Tajani prostřednictvím twitteru ujistil, že schůze Evropského parlamentu budou pokračovat a že se parlament nenechá "zastrašit teroristickými nebo kriminálními útoky".

I express all my sorrow for the victims of the Strasbourg attacks. This Parliament will not be intimidated by terrorist or criminal attacks. Let us move on. We will continue to work and react strengthened by freedom and democracy against terrorist violence.