V blízkosti střelby ve Štrasburku byl i Čech, hon na útočníka pokračuje

Lidé, kteří například mají příbuzné ve Štrasburku a nepodařilo se jim navázat s nimi kontakt, se mohou obracet na české velvyslanectví v Paříži, nebo v případě obavy z ohrožení života či zdraví na nouzovou linku +33607764394.

"Na místě incidentu se nacházel jeden český občan, který byl v bezprostřední blízkosti místa, kde se střílelo," uvedl Řehák. Nebyl zraněn, je mimo nebezpečí a český honorární konzulát ve Štrasburku je s ním v telefonickém kontaktu. České zastupitelské úřady ve Francii současnou bezpečnostní situaci v zemi monitorují. "Vyzýváme občany v místě k pečlivému sledování situace a dodržování pokynů policie a místních úřadů," zdůraznil Řehák.

Útočník je podle francouzských úřadů stále na útěku. Ve Francii byl zvýšen stupeň ohrožení teroristickým útokem na nejvyšší a do Štrasburku byly vyslány dodatečné bezpečnostní síly.

#Strasburg Chérif Chekatt, 29, French national, is the suspect of tonight’s Strasburg terror attack, in which 4 killed. According to french sources, he escaped police raid on his home Tuesday that reportedly uncovered grenades. pic.twitter.com/jBrBIYylm0

Poslanci Evropského parlamentu včetně českých zástupců, kteří se tento týden ve Štrasburku účastní plenárního zasedání europarlamentu, mohli budovu instituce ve Štrasburku opustit až po půlnoci. Europoslanci mají dnes debatovat mimo jiné o možném střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše.

Terrible news from #Strasbourg. Both me and my team are safe. Thinking of all those affected, and to everyone in Strasbourg, please stay safe & follow the instructions of police and authorities.