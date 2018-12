Telička se zlobí kvůli střelbě ve Štrasburku: Humus. kam až lidé mohou klesnout, vynadal Čechům

Telička, stejně jako další čeští europoslanci, informoval o tom, co se děje bezprostředně po střelbě. „K situaci ve Štrasburku - dle poslední zprávy, co mám od příslušného parlamentního útvaru, který je v permanentním kontaktu s policií, útoku bylo podle všeho souběžně několik,“ psal například Telička.

Pod jeho příspěvky se ale objevily komentáře typu „sklízíte, co jste zaseli“ či „konečně jste kulturně obohaceni“. „Vyspělý Západ je teď jedna velká no-go zóna,“ přidal se další uživatel.

Telička se netajil tím, že podobné komentáře jsou dle něj opravdu hrozné. „Štrasburk - útoky. Člověk žasne, jaký humus mohou někteří lidé ve svých tweetech vyplodit v situaci, kdy asi došlo ke ztrátě na životech a zdraví a kdy není situace stabilizovaná,“ vzkázal lidem, kteří podobné příspěvky na sociální sítě psali.

Pane Teličko, to nejsou primitivové, to je stejná sorta lidí, těžkých psychopatů a sociopatů, agresivních frustrátů, kteří by rádi zlegalizovali násilí, aby se mohli odventilovat a pořádně vyřádit, kterým v tom brání kulturní slupka a strach z trestu