Ve Štrasburku střílel Chekatt Cherif. Zmizel v taxíku, policie rozjela manévry

Střelba u vánočních trhů v alsaské metropoli začala krátce před osmou hodinou večer. Mezi 20:20 a 21:00 se policisté dvakrát ocitli s pachatelem v přestřelce, načež muž "zmizel v taxíku", napsala televize BFMTV. Řidič taxíku vyšetřovatelům řekl, že po střelbě jednoho z vojáků nasazeného v rámci celostátní protiteroristické operace měl útočník patrně poraněnou levou paži.

V noci i dopoledne se objevovaly různé informace o počtu mrtvých a zraněných; prefektura departementu Bas-Rhin dnes po desáté hodině snížila bilanci na dvě oběti, o necelou hodinu později se ale bez vysvětlení vrátila ke třem mrtvým. Deník Le Monde vysvětluje, že rozporné zprávy se v podobných situacích mohou objevit, protože souběžně o případu informuje vícero orgánů.

#Strasbourg les médias et le gouvernement ne veulent pas montrer ni dévoilée son identité. Il s'appelle Chérif Chekatt et est né le 4.2.1989.

(photo confirmée par la police à L'Est Rép.)

Respect, courage et condoléances aux familles. pic.twitter.com/k3uzMX1o4N