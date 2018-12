Mayové hrozí pád, konzervativci budou dnes hlasovat o nedůvěře

Graham Brady, předseda vlivného konzervativní klubu v Dolní sněmovně, který je znám pod názvem Výbor 1922, oznámil, že již obdržel potřebný počet dopisů od nespokojených konzervativních poslanců. Aby byl proces vyslovení nedůvěry Mayové jako lídryni strany spuštěn, je k tomu potřeba souhlas nejméně 48 konzervativních poslanců.

Brady řekl, že Mayová se nynějšímu vývoji nemůže divit. Uvedl, že 48 dopisů obdržel v úterý a že ještě v úterý večer s premiérkou telefonicky hovořil. Dodal také, že v 18:00 SEČ chce Mayová promluvit k poslancům jeho klubu.

