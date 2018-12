Mayová jde do bitvy o důvěru, varuje před odkladem brexitu. Opozici neobměkčila

"Jsem odhodlaná práci dokončit," řekla ministerská předsedkyně, kterou večer čeká hlasování konzervativních poslanců o tom, zda jí vysloví nedůvěru jako vůdkyni strany. Pokud by se tak skutečně stalo, znamenalo by to v konečném důsledku i pád nynější britské vlády.

Opozice rozhodnutí Mayové kritizovala. Podle jednoho z předáků Labouristické strany Iana Laveryho slabost premiérky "naprosto paralyzovala vládu v době, která je pro zemi kritická". "Nedopečená brexitová dohoda nemá podporu kabinetu, strany, poslanců ani země," napsal Lavery v prohlášení.

Mayová vyzvala Konzervativní stranu k jednotě a umírněnosti, neboť strana má povinnost pracovat ve prospěch země a splnit výsledek referenda, ve kterém Britové v červnu 2016 hlasovali pro odchod z EU. Stranické třenice a nejednota podle Mayové jen nahrávají šéfovi opozičních labouristů Jeremymu Corbynovi. Sama pak ujistila, že vždy sloužila své straně a britským národním zájmům.

Mayová rovněž varovala, že pokud o důvěru jako stranická lídryně přijde, bude to znamenat hledání nového vůdce, což bude znamenat odklad brexitu a ohrožení budoucnosti země.

Ministerská předsedkyně oznámila, že ruší svou dnešní plánovanou cestu do Dublinu, kde měla o brexitu hovořit s irským premiérem Leem Varadkarem. Zrušeno bylo také odpolední zasedání britského kabinetu.

Mnoho konzervativních poslanců, kteří budou večer o osudu Mayové hlasovat, jí už veřejně vyjádřilo podporu. "Myslím si, že by bylo chybou nyní volit nového vůdce," napsala například na twitteru poslankyně Elizabeth Trussová.

I fully support the Prime Minister and believe it would be completely wrong to have a leadership election now. She is the right person to deliver Brexit and has shown herself to be strong and determined.