Napětí v Británii: Za pár hodin se rozhodne o Mayové, hlasování bude zřejmě těsné

"Někteří poslanci, kteří veřejně Mayovou podpořili, ale v soukromí podle britských politických komentátorů uvedli, že budou hlasovat proti ní," upozorňuje Reuters.

Výsledek tajného hlasování, které se uskuteční od 19:00 SEČ do 21:00 SEČ, by měl být znám do jedné hodiny. Podle britského tisku se očekává, že se hlasování zúčastní všichni konzervativní poslanci.

Objevují se spekulace, že Mayová svým spolustraníkům naznačila, že pokud dnešní hlasování vyhraje, před dalšími parlamentními volbami odstoupí. Její mluvčí totiž uvedl, že podle premiérky "nepůjde v dnešním hlasování o to, kdo povede stranu do příštích voleb, ale o to, zda má smysl měnit vůdce v této fázi brexitových jednání". Zdroj z Downing Street, jehož citoval britský deník The Guardian, ale řekl, že si žádných plánů Mayové na odchod není vědom.

Je mi premiérky skoro až líto. Jezdí potupně po EU, aby ji řekli, že nechápou, co vlastně chce, sama přitom hlasovala proti brexitu. Čelí kritikům z vlastních řad. Na jedné straně euroskeptik Rees-Mogg, na druhé zase proevropští konzervativci. Přitom ti, co to vše rozjeli, utekli https://t.co/AREKOfKKci — Marek Ženíšek (@zenisek_m) 12. prosince 2018

O Mayové bude moci rozhodovat 315 konzervativních poslanců, Mayové stačí k setrvání ve funkci podpora 158 z nich. Podle pozorovatelů bude pro Mayovou obtížné zůstat lídrem, pokud bude výsledek hlasování těsný.

Na hlasovacím lístku budou dvě možnosti: "Mám důvěru v premiérku" a "Nemám důvěru v premiérku". Výsledek volby se nejprve dozví Mayová, pak poslanci a nakonec tisk.

Pokud Mayová prohraje, strana bude vybírat nového lídra. Podle Grahama Bradyho, předsedy výboru konzervativních poslanců, by poslanci měli do deseti dnů zúžit počet možných kandidátů na dva, o novém vůdci pak budou podle stanov korespondenčně hlasovat členové Konzervativní strany.

Podle BBC je ale také možné, že bude jen jeden kandidát, v takovém případě se stane lídrem a členové strany už o něm hlasovat nebudou. Pokud mezitím nejsou volby, stává se lídr zároveň premiérem.

Jako možní nástupci Mayové bývají zmiňováni například exministr pro brexit David Davis, bývalý ministr zahraničí Boris Johnson, ministr životního prostředí Michael Gove, šéf diplomacie Jeremy Hunt nebo exministr pro brexit Dominic Raab.

Lídr Konzervativní strany je nejvyšší stranickou pozicí. Funkce není totožná s předsedou strany, tím je nyní Brandon Lewis. Předseda se zabývá především organizačními záležitostmi. Není volený, vybírá si jej lídr.

Sázkové kanceláře dávají Mayové 77procentní šanci, že při hlasování uspěje, napsal deník The Guardian.