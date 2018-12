Summit EU si vyslechne Mayovou. Brexitová dohoda se měnit nebude, avizuje Merkelová

"Nemáme v úmyslu dohodu o vystoupení teď měnit, to je všeobecná pozice 27 členských zemí," prohlásila Merkelová s tím, že od vrcholné schůzky není v tomto ohledu možné očekávat žádné změny. O ty usiluje britská premiérka Theresa Mayová, která zatím nemá dostatek hlasů, aby dohoda o vystoupení Británie z EU prošla britským parlamentem.

Dnes večer bude Mayová čelit o hlasování o nedůvěře, které se týká jejího postu vůdkyně Konzervativní strany. Pokud jí bude vyslovena nedůvěra, skončí i v čele vlády.

Merkelová současnou situaci v Británii vnímá jako rychle se měnící, stále ale věří, že brexit bude organizovaný. Německý kabinet se však podle ní zároveň připravuje na možnost, že Británie osmadvacítku nakonec opustí bez dohody.

Prezidenti a premiéři 27 zemí Evropské unie by měli ve čtvrtek k dramatickému vývoji kolem britského odchodu z EU přijmout "relevantní závěry" poté, co si vyslechnou hodnocení stávající situace od Mayové. Napsal to šéf Evropské rady Donald Tusk v dopise, kterým dnes lídry unijních států na prosincový summit bloku pozval.

Vzhledem k tomu, že čas do britského odchodu z unie 29. března příštího roku se krátí, probere schůzka vrcholných představitelů 27 zemí také stav příprav na situaci, kdy by Británie opustila EU takzvaným tvrdým brexitem. Jde o variantu, při které by se brexit odehrál bez platné dohody o spořádaném vystoupení upravující řadu důležitých okolností včetně následného předchodného období.

O této "rozvodové dohodě" vláda Mayové a Brusel jménem 27 zemí EU měsíce vyjednávali. Dnes večer možná Mayová přijde o důvěru své vlastní Konzervativní strany. Na summit by tak dorazila už jako šéfka vlády na odchodu, tedy s výrazně omezenějším manévrovacím prostorem.

Evropská unie jednoznačně odmítá změny dojednaného textu smlouvy, jehož součástí je i pro část britské politické scény nepřijatelná pojistka pro režim na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem. Mayová v úterý absolvovala kvůli věci jednání nejen v Bruselu, ale také v Berlíně a v Haagu. Večer po schůzce s ní oznámil Tusk na twitteru, že unie chce pomoci, ale zůstává otázkou, jak.

Long and frank discussion with PM @theresa_may ahead of #Brexit summit. Clear that EU27 wants to help. The question is how. — Donald Tusk (@eucopresident) 11. prosince 2018

Podle diplomatů je pravděpodobné, že lídři 27 zemí EU ve snaze uklidnit britskou nespokojenost s irskou pojistkou se dohodnou na deklaraci či vysvětlujícím prohlášení. Jeho možný text ale zatím neviděli ani velvyslanci unijních států, diskuse v Bruselu dál pokračují.