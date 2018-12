IS oslavuje útok ve Štrasburku a radí svým věrným: Zaútoč autem, shoď nevěřící z výšky, uškrť je, použij jed

Rita Katz, ředitelka institutu Search for International Terrorist Entities (SITE), který sleduje aktivity teroristických organizací, na svém twitterovém profilu uvedla, že islamisté včerejší útoky ve Štrasburku oslavují.

Připomenula také, že Islámský stát nedávno publikoval propagační materiály, které vyzývaly k útokům v evropských metropolích. „Islámský stát vskutku inicioval kampaň, ve které nabádal „osamělé vlky“, aby v průběhu vánočních oslav útočili v západní Evropě.“

2) Indeed, #ISIS initiated a campaign urging #lonewolf attacks in the West during Christmas celebrations—evoking 2016 Berlin Christmas market attack. However, it’s an easy point for ISIS supporters to hone in on as such threats are common this time of year https://t.co/kW5YNbxhxy pic.twitter.com/DFM3P0lQzq