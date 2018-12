Slovensko koupí nejmodernější stíhačky F-16, smlouva s USA podepsána

"Je to historický okamžik, největší modernizace ozbrojených sil Slovenska. Ozbrojené síly budou plně kompatibilní s ostatními členskými státy NATO a Evropské unie," řekl slovenský ministr obrany Peter Gajdoš, který smlouvu za Slovensko podepsal. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili také Pellegrini a státní tajemník ministerstva zahraničních věcí USA John Sullivan.

Čtyři stíhačky F-16 dostane Slovensko v roce 2022, zbylých deset letadel o rok později.

Today, Slovak Government approved F-16 modernization program with US Government. Honored to witness the signing ceremony together with Deputy Secretary of State John Sullivan pic.twitter.com/rwCFy6lCxX