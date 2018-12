Pokrok v rozhovorech o Jemenu: Vyjednávači se dohodli na provozu letiště v Saná

Vyjednávači se dohodli, že mezinárodní lety budou muset projít kontrolou na jiném letišti spadajícím pod vládní síly a až pak budou moci pokračovat do Saná. Vyjednávači se musí ještě dohodnout, zda se tyto kontroly budou provádět na letišti v přístavu Aden nebo v Sajúnu.

Rozhovory začaly minulý týden, v úterý obě strany předložily seznamy zajatců určených k výměně. Jde o 15.000 osob a podle úterních zdrojů by nejzazším termínem výměny měl být 20. leden.

On Reuters, but unconfirmed officially: #Yemen warring parties in Sweden peace talks have agreed to reopen Sanaa airport for local flights, subject to inspection in either Aden or Seiyun airports. pic.twitter.com/DvDS2KIPEQ