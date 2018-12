Příbuzní útočníka ze Štrasburku jsou u výslechu. O život bojuje novinář, má prostřelenou hlavu

Tento osmadvacetiletý muž z Tridentu byl ve Štrasburku, odkud informoval o jednání Evropského parlamentu pro rozhlasovou síť Europhonica. Italská agentura ANSA oznámila, že novinář Antonio Megalizzi je ve vážném stavu.

"Bylo nám řečeno, že střela vystřelená zločincem Antonia zasáhla do hlavy. Dvěma dívkám, které s ním byly... se podařilo utéct a skryly se na veřejném místě. Antonia ztratily z očí, protože zůstal ležet na zemi," řekl agentuře otec novinářovy přítelkyně.

#strasbourg gunman Cherif Chekatt, 29 yelled Allahu Akbar' as he opened fire.



He is being hidden & sheltered by an entire community who support his actions.



Many will know where he is. They simply aren’t telling. pic.twitter.com/uCzYhts7kA