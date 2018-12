Polský parlament udělil Morawieckého vládě důvěru

Podporu vládě vyjádřilo 231 poslanců, zatímco důvěru jí odmítlo vyslovit 181 zákonodárců. Vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) má ve 460členném Sejmu 236 křesel.

Opozice premiérův krok označila jen za taktický tah. Už totiž minulý měsíc předložila návrh na vyslovení nedůvěry, který měl být na programu v pátek večer. Výsledek hlasování byl zřejmý již předem, protože vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) má v obou komorách parlamentu - Sejmu a Senátu - většinu.

"Obrátím se na maršálka Sejmu s návrhem na vyslovení důvěry, aby sněmovna mohla vyjádřit svůj názor, zda má program reforem pokračovat," řekl premiér podle televize TVN 24. Morawiecki zdůraznil, že "před summitem Evropské unie, který začne zítra (ve čtvrtek), musím mít jistotu, že vláda má podporu většiny".

Morawiecki před rokem vystřídal v čele polské vlády Beatu Szydlovou, která se stala ministerskou předsedkyní po vítězství PiS v parlamentních volbách před třemi lety. Ani tato rošáda však nezměnila to, co agentura Reuters označila za prohlubující se izolaci Varšavy v Evropské unii kvůli obviňování z porušování pravidel demokracie, právního státu a směřování k autoritářství. Popularita PiS naposledy mírně klesla kvůli korupčnímu skandálu v dohledu nad finančním trhem.

"Uplývají nyní tři roky vlád PiS, které zcela změnily pohled na hospodářskou a sociální politiku," uvedl Morawiecki a dodal, že v souvislosti s tímto milníkem "chceme v debatě objasnit, zda je to správná cesta, kterou si společnost vybírá", aby se jí ubírala i nadále. A protože sněmovna je ztělesněním vůle lidu, bude podle něj na sněmovně, zda tento program reforem a navržených změn bude pokračovat.

"PiS hlasování - ať o důvěře, nebo nedůvěře - vyhraje, protože má většinu. Ale uskuteční se debata o výsledcích tří let vlády PiS, a to není jen premiérova věc," řekl televizi opoziční poslanec Ryszard Petru. "Je to příležitost předvést, jak tyto vlády PiS škodí Polsku. Příkladů je tolik, že na to nestačí čas," zdůraznila opoziční poslankyně Katarzyna Lubnauerová.

Morawiecki mezitím zdůraznil, že polská ekonomika roste třikrát rychleji než eurozóna. "Možná to je ta dvourychlostní Evropa, ke které se někteří z vás hlásí?" poznamenal ironicky premiér, kterého cituje list Gazeta Wyborcza.