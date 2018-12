Éra Mayové skončila. Konzervativce už do voleb nepovede, říkají poslanci

Britská premiérka svůj odchod z čela konzervativců podle zdrojů z jednání nijak časově neurčila. Zopakovala, že pokud by se vyměnil lídr nyní, bylo by to s ohledem na brexit velmi špatně načasované. Podle jednoho ze zúčastněných bylo celé setkání za zavřenými dveřmi emočně vyhrocené a někteří z přítomných měli slzy v očích.

Mayová dále zmínila, že do 21. ledna příštího roku chce s Bruselem vyjednat variantu irské pojistky, kterou by sdíleli i severoirští unionisté (DUP), kteří menšinovou britskou vládu posporují. EU přitom jednoznačně odmítá změny dojednaného textu smlouvy, jehož součástí je i pro část britské politické scény nepřijatelná pojistka pro režim na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Výsledek tajného hlasování konzervativců, které bude zhruba trvat do 21:00 SEČ, by pak měl být znám do jedné hodiny. Mayová potřebuje získat prostou většinu 159 z 317 zákonodárců Konzervativní strany, aby hlasování přestála.

Zatímco agentura Reuters uvedla, že v médiích a na sociálních sítích svou podporu premiérce vyjádřilo 198 poslanců Konzervativní strany, reportérovi listu The Guardian to samé na záznam potvrdilo 160 konzervativců z řad zákonodárců. Podle televize SkyNews Mayovou podpoří 172 poslanců Konzervativní strany.

"Někteří poslanci, kteří veřejně Mayovou podpořili, ale v soukromí podle britských politických komentátorů uvedli, že budou hlasovat proti ní," upozorňuje Reuters.

Pokud by Mayová hlasování neustála, musela by rezignovat na funkci šéfky strany a očekávalo by se od ní, že odstoupí i z úřadu premiérky. Strana by si pak volila nového lídra. Tento proces by podle BBC zabral patrně několik týdnů.