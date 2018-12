Konference o klimatu COP24 je v kritické fázi, bez ústupků padne pařížská dohoda

Ministři z téměř 200 zemí světa podle něj pracují na "odblokování" zbývajících problémů, které vyžadují "politické zapojení vůdců".

"Právě teď velmi tvrdě pracujeme na tom, abychom se mohli pohnout kupředu v kritické fázi jednání," řekl.

Polské předsednictví konference ve středu předložilo "zhuštěný", tedy seškrtaný návrh. Ale i ten stále obsahuje mnoho otázek, na nichž se účastníci neshodují. "Postupujeme kupředu, ale je to velice složité, je široká škála otázek, o kterých jednáme souběžně a současně," poznamenal Kurtyka.

The political phase of #TalanoaDialogue is the culmination of a one year process of active exchange of experiences, ideas and solutions. I am pleased to say that the Fijian 🇫🇯and Polish 🇵🇱Presidency teams have been working actively together in co-leading this process. pic.twitter.com/GfiDu3gcbd