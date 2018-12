Slovensko drží basu s EU: Protiruské sankce nebude blokovat, byť prý situaci zhoršují

— Autor: ČTK

Prodloužení protiruských sankcí je to nejmenší, co může EU po incidentu u poloostrova Krym udělat. Řekl to dnes slovenský premiér Peter Pellegrini před summitem státníků unie. V této souvislosti předseda slovenské vlády zmínil možnost zařazení dalších osob na sankční seznam EU, byť samotné sankce podle něj nevedly ke zlepšení situace. Podle Pellegriniho také stoupla možnost vystoupení Británie z EU bez dohody s evropským blokem.