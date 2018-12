Tvrdý brexit? Hlasování o Mayové nic nezměnilo, Německo se chystá na nejhorší

Hlasování o nedůvěře, při kterém Mayová uspěla poměrem hlasů 200 ku 117, je podle šéfa německé diplomacie nejviditelnějším projevem napětí, jež panuje v Británii.

Ta podle Maase prochází historickými dny. "To, že Theresa Mayová hlasování o nedůvěře přestála, je potěšitelné, ale výsledek nedává žádný důvod usuzovat, že by se zlepšily většinové poměry v britském parlamentu ve vztahu k dohodě o vystoupení," uvedl v narážce na to, že pro podporu brexitové dohody zatím Mayová v Dolní sněmovně nemá většinu.

Složitě vyjednanou dohodu už německý ministr zahraničí stejně jako kancléřka Angela Merkelová i další evropští politici měnit nechce. Není k tomu podle něj důvod. Věří, že zbývajících 27 zemí EU zůstane nadále jednotných.

Maas si stále přeje organizované vystoupení Británie z unie. "Neřízený, tvrdý brexit by měl vážné dopady, není v britském, evropském ani německém zájmu," zdůraznil. Přesto podle něj spolková republika musí vzhledem ke složité politické situaci v Londýně pokračovat i v přípravách na možnost, že Británie nakonec odejde bez dohody.