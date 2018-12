Pyrrhovo vítězství? Mayová ve středu netriumfovala, glosují britská média

Erdogan dostal důrazné varování: Nová turecká ofenziva v Sýrii by byla nepřijatelná, říká Pentagon

Jasně na premiérčinu stranu se postavily Daily Mail a Daily Express. "A teď ji nechte pracovat!" napsal Daily Mail. Daily Express použil obdobný titulek. Daily Mail také uvedl, že Mayová rebely porazila dvoutřetinovou většinou. A na tento fakt upozornil Financial Times, podle kterého podpora Mayové nebyla dostatečná, aby rebely umlčela.

Good morning, Thursday's front page: Hollow victory as #TheresaMay left weakened by party ballot #Scotpapers pic.twitter.com/BivRWG1TZU — HeraldScotland (@heraldscotland) 13. prosince 2018

Jako ústupek rebelů britské deníky považují fakt, že se Mayová zavázala, že Konzervativní stranu do příštích voleb nepovede. The Daily Telegraph si položil otázku, kdy Mayová v úřadu skončí. Daily Mirror o Mayové dnes informoval už jako o dosluhující političce, která je fakticky bez moci.

"Zraněná Mayová se rebelům ubránila jen díky tomu, že jim slíbila svůj odchod," napsal Daily Mirror. Tento bulvární list také poznamenal, že parlament brexitovou dohodu, kterou Mayová dojednala s Evropskou unií, zřejmě odmítne, takže lze spíše očekávat odchod z EU bez dohody, případně druhé referendum.

Nespokojeným toryům se podle The Guardianu puč nepovedl, rozsah rebelie je ale natolik velký, že Mayovou poškodil. Zastánci tvrdého brexitu, tedy naprosté odluky Británie od unijních struktur, výsledek středečního hlasování považují za důkaz, že by Mayová měla odstoupit, poznamenal The Guardian s tím, že proti premiérce hlasovala více než třetina poslanců.

Deník i středeční vývoj v Británii popsal jako chaos, ve kterém se toryům podařilo zabránit rebelům premiérku svrhnout. Ta ale získala jen odklad své popravy, dodal.