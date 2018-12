Střelec ze Štrasburku má být dopaden "živý či mrtvý", počet obětí útoků vzrostl. Nové Informace

Co se v zahraničí píše o Česku? V Praze potkáte jen Afričany a Asiaty. Pozor na krádeže a byrokracii

"To je jedno. Nejlepší by bylo ho co nejrychleji najít," uvedl vládní mluvčí Benjamin Grievaux na otázku, zda policisté dostali instrukce ohledně toho, jestli mají chytit Chekatta, který byl delší dobu sledován kvůli možné náboženské radikalizaci, živého či mrtvého. Podle svědků při útoku vykřikoval "Alláhu akbar" (arabsky Bůh je veliký). Pařížský prokurátor Rémy Heitz uvedl, že si vánoční trh jako terč útoku mohl vybrat jako náboženský symbol.

Francouzské úřady dnes uvedly, že čtyři lidé jsou mrtví. Je mezi nimi i muž, u něhož nastala celková ztráta mozkové funkce (mozková smrt). Jednou z obětí je 45letý turista z Thajska. Mužem ve stavu mozkové smrti je italský novinář, kterému projektil uvízl v blízkosti lebky a páteře, a tak ho lékaři nemohli operovat, uvedla agentura DPA. Další čtyři lidé jsou ve vážném stavu, osm se léčí s menšími zraněními.

Dnes se do pátrání po tomto 29letém rodákovi ze Štrasburku, který má za sebou bohatou kriminální minulost, zapojilo ve Štrasburku a okolí více než 700 policistů, informuje agentura Reuters. Připomíná, že policii trvalo čtyři měsíce, než našla Salaha Abdeslama, označovaného za jednoho z teroristů, kteří 13. listopadu 2015 při atentátech v Paříži zavraždili 130 lidí.

Policie po úterním útoku ve Štrasburku zřídila kontrolní posty na hranici s Německem, vyslýchá lidi spojené s Chekattem. Německý portál rbb24 s odvoláním na bezpečnostní zdroje napsal, že než začal střílet po lidech na vánočním trhu, volal Chekattovi kdosi z Německa. Chekatt však telefon nezvedl. Jde prý o indicii, že měl vazby na sousední zemi. Tam byl předloni odsouzen k vězení za vloupání.

Podle sousedů ze sídliště, kde údajný útočník žil, šlo o typického mladého muže, který spíše než tradiční muslimský oděv nosí tepláky a tenisky.

Ve švýcarském kantonu Aargau, který sousedí s Německem, dnes jistá cestující zavolala policii, protože ve vlaku viděla muže podobného Chekattovi. Policisté ho zkontrolovali a zjistili, že jde o někoho jiného, napsala agentura DPA.