Stihne se brexit včas? Britský parlament posoudí dohodu nejdříve v lednu

Původně měla sněmovna o dohodě hlasovat v úterý, vláda ho ale v pondělí odvolala, neboť bylo očividné, že ujednání parlament odmítne.

The business for next week will be: pic.twitter.com/NXk2ctECNx — Leader's Office (@CommonsLeader) 13. prosince 2018

Výše zmíněnou hranici 21. ledna již dříve stanovil zákon, který uvádí, že po tomto termínu musí vláda poslancům předložit plán, pokud by stále hrozil brexit bez dohody.

Tato lhůta ale podle médií přestala platit okamžikem uzavřením dohody mezi britskou vládou a EU, tudíž se objevily spekulace, že by se hlasování britských poslanců mohlo odkládat teoreticky až do 28. března, což by bylo den před plánovaným vystoupením Británie z EU.

Další teoretickou možností je odklad odluky, což je podle rozhodnutí Soudního dvora EU přípustné, pokud se na tom Londýn dohodne s dalšími unijními členy. Toto řešení podle britského ministra spravedlnosti Geoffreyho Coxe ale vláda neplánuje. Uvedl, že vláda nijak podrobně nestuduje, zda je potřeba k odkladu výstupu z EU nutné přijmout dodatečný zákon či získat jiný souhlas parlamentu.

Ještě před odpoledním začátkem prosincového summitu EU se k "jednání na poslední chvíli" sejde šéf Evropské rady Donald Tusk s Mayovou.

Ahead of #EUCO I will meet PM @theresa_may for last-minute talks. — Donald Tusk (@eucopresident) 13. prosince 2018

Podle diplomatů už také Tuskovi lidé oznámili změny v dnešním programu dvoudenního summitu. Proti původním předpokladům tak bude brexit jediným tématem jednání šéfů států a vlád u večeře.

Mayová by měla kolegy nejprve seznámit se svým hodnocením vývoje, kdy v pondělí rozhodla odložit schvalování "rozvodové smlouvy" v britském parlamentu, neboť bylo jasné, že dohoda neuspěje. Evropská strana jednoznačně odmítá znovu otevírat vyjednávání o textu smlouvy samotném, naznačuje ale ochotu pomoci Mayové ujištěním v tom smyslu, že irská pojistka je míněna jen jako dočasné řešení.

Nynější program večeře předpokládá, že ostatní premiéři a prezidenti budou moci Mayové pokládat otázky. Premiérka následně opustí jednací sál a lídři ostatních 27 zemí budou společně probírat, jak přesně na její přání zareagují.

Tusk v dopise, kterým na summit šéfy států a vlád ve středu pozval, napsal, že ohledně brexitu očekává přijetí "relevantních závěrů".

U večeře měli původně lídři zemí EU probírat například prodloužení sankcí vůči Rusku, vývoj na Balkánu či chystaný summit s Ligou arabských zemí. Tyto otázky se nyní přesunou už na první, odpolední, část vrcholné schůzky.