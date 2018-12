Vlivný poslanec vyzývá Mayovou k rezignaci, za příklad jí dal Thatcherovou

"Možná si vzpomenete, že Margaret Thatcherová řekla: 'Bojujeme dál, bojujeme za vítězství.' Nikdo nebyl neústupnější než Thatcherová, druhý den ale rezignovala," připomněl Rees-Mogg rozhodnutí někdejší premiérky, která se v listopadu 1990 kvůli hrozbě sesazení z čela Konzervativní strany rozhodla sama rezignovat.

"Myslím, že Theresa Mayová by měla zvážit to, co říkala včera (ve středu) večer. Souhlasím s ní, že chceme někoho, kdo sjednotí zemi a Konzervativní stranu. Sama sebe se musí zeptat, zda je ona tím člověkem," dodal Rees-Mogg.

Výsledek středečního hlasování, ve kterém si Mayová udržela důvěru konzervativních poslanců, přijal, uvedl ale, že pro premiérku je hrozný a že je vážnou ranou pro její autoritu. Mayová by se podle něj měla nyní zamyslet nad svou budoucností.

Rees-Mogg je od ledna předsedou Evropské výzkumné skupiny (ERG), která sdružuje zastánce důsledného rozchodu Británie s EU, tedy zároveň i kritiky brexitového plánu Mayové. Na dotaz novinářů, zda se nyní sídlu skupiny říká vražedná zóna, Rees-Mogg odvětil, že je to hloupý termín vymyšlený odpůrci ERG, aby podpořili Mayovou. "Vzešlo to od jiných, ne od nás," dodal.