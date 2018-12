Další manifestace žlutých vest bude jiná? Protesty poznamenala střelba ve Štrasburku. Vládu čeká hlasování o nedůvěře

Další sobotu se očekává páté dějství s „minutou ticha“

Mezi účastníky se objevují nové úvahy, jak by měla sobotní manifestace vypadat. „Páté dějství“ by mělo mít oproti předchozím čtyřem sobotám jinou povahu. Někteří vyzývají k „národní solidaritě“ proti terorismu, jiní se zapojují do diskusí o tom, že štrasburský atentát, z něhož je podezřelý devětadvacetiletý mladík alžírského původu Cheriff Chekatt, byl součástí „vládního komplotu“. Pondělní oznámení prezidenta Emmanuela Macrona, v nichž učinil některé ústupky, vznášené reprezentanty hnutí, neodradily všechny, kteří hodlají i tuto sobotu v Paříži, ale i dalších městech po celé Francii protestovat.

Výzvy k manifestaci byli na Facebooku zveřejňovány již od úterý, ve středu po atentátu pouze změnily tón. „Je třeba být bezchybně solidární s obětmi ze Štrasburku a plně odhodláni v pokračování hnutí,“ napsali na svých stránkách ze skupiny Les Gilets jaunes (Žluté vesty), kterou sleduje na 53 200 osob. Také skupina La France en colère (Rozhněvaná Francie), jež sdružuje více než 48 000 osob, hodlá dorazit se svými členy: navrhuje navíc vyvolat „minutu ticha“. Stránky této skupiny v poledních dnech, jak upozorňuje agentura Reuters, přinášely časté komentáře komplotistické povahy.

Také v Bouches-du-Rhône chtějí pokračovat. Koordinátor Thierry Marre, jehož cituje agentura AFP, si myslí, že je „velmi málo pravděpodobné“, že atentát vyvolá zastavení manifestací. „Myslím, že neustoupíme,“ říká s tím, že i nadále, stejně jako ostatní, požaduje „demisi“ prezidenta Emmanuela Macrona.

Podobně je tomu v Marseille, kde se koordinátorka obává, že je chtějí kritici „obviňováním z komplotismu“ pouze zdiskreditovat, a „umlčet“. „Uvidíme, clo se stane, nejsme žádní tupci,“ říká. Výzvy se množí v Tours i v Calais. Pouze „žluté vesty“ ve Štrasburku se rozhodli manifestaci ve městě nepořádat. „je třeba, aby všichni stopli s ohledem na události,“ tvrdí Patrick, lokální „žlutá vesta“, který ale o tušení uvažuje pouze „provizorně“.

Státní tajemník na ministerstvu vnitra Laurent Nuñez vyzval ke „všeobecné zodpovědnosti“, sám navíc doufá, že bude „méně manifestací“ tuto sobotu. Ačkoliv bezpečnostní síly zůstávají v pohotovosti – byl aktivován nejvyšší stupeň „urgence attentat“ antiteroristického plánu Vigipirate – manifestace nejsou na sobotu zakázány. Vnitro doufá, že nebude muset „mobilizovat tolik lidí“ jako minulý čtvrtý víkend, kdy bezpečnostní síly vyrazily do ulic v počtu 89 000.

Potlesk premiéru Philippovi v parlamentu vestoje

Při včerejším zasedání Národního shromáždění francouzský premiér Édouard Philippe potvrdil, že se dnes od 16.30 hodin bude konat hlasování o nedůvěře vládě. Stalo se tak základě dotazu poslance z Nepoddajné Francie.

Objevily se totiž úvahy, že by toto hlasování mohlo být kvůli atentátům odloženo. Předseda klubu Jean-Luc Mélenchon toto rozhodnutí ocenil se svou celou skupinou potleskem ve stoje. „Tato rozprava se bude konat,“ řekl premiér Philippe, přerušený potleskem. „Tato rozprava se bude konat v plném rozsahu a budeme moci v ní vyjádřit naše neshody, protože v zásadě, pane předsedo Mélenchone, jsme tu proto, abychom bránili republiku a demokracii.“

Počet opozičních poslanců ale není dostatečný, aby vládl svrhl. Tři politická uskupení, Socialistická strana (PS), Nepoddajná Francie (LFI) a Komunistická strana Francie (PCF) mají dohromady pouze 62 hlasů z celkového počtu 577 poslanců v Národním shromáždění.