Chudé státy pranýřují klimatický summit: Plané řeči, Marshallovým ostrovům hrozí zkáza

"Nedosáhli jsme ničeho," řekl dnes na konferenci bývalý prezident ostrovního státu Maledivy Muhammad Našíd. Této zemi kvůli vzestupu mořské hladiny hrozí, že zmizí v oceánu. Emise oxidu uhličitého (CO2), který oteplování planety způsobuje, stoupá a stoupá "a my mluvíme, mluvíme a mluvíme," dodal.

Našíd rovněž řekl, že morální apely na bohaté průmyslové státy, aby snížily emise skleníkových plynů, považuje za zbytečné. "Neposlouchají," řekl.

Klimatická konference stála více než 75 milionů dolarů (1,7 miliardy Kč), pokrok v jednání však není téměř žádný. Podle prognózy prezentované na summitu by letos emise CO2 měly po třech letech setrvalé úrovně opět vzrůst.

We want to send a clear signal: that there is a global consensus to step up climate action by 2020.

