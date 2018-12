Policie zastřelila útočníka ze Štrasburku, hon na Chekatta trval 48 hodin

Podle webu FranceInfo se 29letý podezřelý před dopadením ukrýval ve skladišti ve čtvrti Meinau. Alsaský deník Les Dernières Nouvelles d'Alsace napsal, že večer při konfrontaci s policisty začal střílet jako první, načež jej členové specializované zásahové jednotky zneškodnili. Kromě střelné zbraně u sebe měl i nůž.

Úterní střelbu na vánočních trzích v centru Štrasburku nepřežili čtyři lidé, přičemž jeden z nich se nachází ve stavu mozkové smrti. Francouzské úřady vzhledem k cíli útoku a profilu údajného útočníka hodnotily incident jako teroristický.

