Katastrofa. Výkon Mayové v Bruselu šokoval i ostřílené diplomaty, píšou média

"Pokud měla schůzka v Bruselu ukázat Therese Mayové začátek únikové cesty z brexitového bludiště, pak se to příliš nepodařilo," napsala ve své analýze hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová.

Premiérka doufala, že se jí od unijních vůdců dostane alespoň náznaku možného řešení nejproblematičtějšího a kontroverzního bodu dohody, takzvané irské pojistky. "To ale teď není na pořadu dne," dodala Kuenssbergová.

Žádost o změny v dohodě s cílem usnadnit vnitropolitická jednání nebyla podle ní vyslyšena. Zároveň je ale možné, že po odmítnutí v Bruselu budou muset i kritici Mayové uznat, že lepší dohody patrně nebylo možné dosáhnout, soudí novinářka.

"We did not find a solution," says Czech Europe Minister Ales Chmelar. He points to the problem of getting British MPs to agree. "There was not clarity on what to offer the British." #r4Today