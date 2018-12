Chaos kolem brexitu trvá. Mayová a Juncker se pohádali? VIDEO vyvolává spekulace

"Pojistka je míněna jen jako krátkodobá, ne třeba pro příští desetiletí. Myslím, že bylo třeba to ze strany EU říci jednoznačně, aby nám Británie v tomto mohla věřit," podotkl Kurz.

V nočním stručném prohlášení šéfové států a vlád 27 unijních zemí napsali, že ideálně chtějí s britskou stranou dosáhnout dohody o budoucím těsném partnerství ještě před koncem předpokládaného přechodného období. V takovém případě by pojistka nezačala fungovat vůbec.

Pokud by se vyjednávání nové smlouvy protáhlo za konec přechodného období, je cílem EU dál rychle pracovat na nové dohodě, aby pojistka, která ve snaze o neexistenci hranice na irském ostrově fakticky drží britské Severní Irsko v evropské celní unii, platila co nejkratší dobu.

