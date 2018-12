Summit EU řeší uprchlickou krizi. Kurz naznačil, jaký je nový plán

Předseda Evropské rady Donald Tusk chce řídit debatu tak, aby byly rychle přijaty už v zásadě připravené závěry. Velká diskuse se nečeká ani kolem migrační problematiky, kde se končícímu rakouskému předsednictví nepovedlo posunout otázku reformy unijního azylového systému.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz při příchodu na dnešní jednání řekl, že naději nyní EU vkládá zejména do spolupráce se třetími zeměmi, přes které migranti do Evropy míří. Podle něj by právě tento přístup mohl znamenat snížení celkového počtu přistěhovalců poté, co selhaly snahy o rozdělování migrantů podle kvót.

Poslední částí dnešního jednání bude summit 27 zemí. Premiéři a prezidenti eurozóny na něm za účasti svých kolegů z ostatních zemí kromě Británie budou jednat o prohlubování hospodářské a měnové unie.

Zelenou by měli dát ministrům financí eurozóny k práci na vlastním rozpočtovém nástroji eurozóny. V rámci příštího víceletého finančního rámce by měl být součástí evropského rozpočtu a podléhat "strategickému vedení" eurozóny. Část států mimo euro, třeba Polsko, Maďarsko i ČR, ale okolo této věci chtějí další vyjasnění, týkající se například přesného financování podobného nástroje.