Odklad brexitu, či nové referendum? Mayová chce dál jednat s EU, opozice skřípe zuby

Mayová ve čtvrtek jednala v Bruselu s představiteli 27 zemí unie s cílem získat záruky ohledně irské pojistky, které by napomohly ratifikačnímu procesu v Dolní sněmovně. Právě celní režim na hranici mezi britským Severním Irskem a Irskem je nejproblematičtější částí dohody. Sedmadvacítka sice zdůraznila, že irská pojistka by v případě spuštění byla jen dočasným řešením, o smlouvě o brexitu jako takové už ale odmítla znovu jednat.

"Zdá se, že premiérka neuspěla ve snaze o významné změny ve své brexitové dohodě," uvedl labouristický poslanec a stínový ministr pro brexit Keir Starmer. "Takto nelze pokračovat. Premiérka by měla dohodu příští týden poslat do parlamentu a nechat jej, aby nad brexitem převzal kontrolu," dodal.

It seems that the Prime Minister has failed in her bid to deliver meaningful changes to her Brexit deal. We cannot go on like this. The Prime Minister should reinstate the vote on her deal next week and let Parliament take back control. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) 14. prosince 2018

Parlament měl o dohodě hlasovat už tento týden v úterý. Vláda se ale kvůli očekávanému fiasku na poslední chvíli rozhodla hlasování odložit, uskuteční se nejdříve v lednu.

Pojistka má platit v případě, že se Londýn s Bruselem do července 2020 nedohodnou na podrobných podmínkách budoucích obchodních a dalších vztahů. V takovém případě by s příchodem roku 2021 začal platit záložní plán vytvářející jednotný celní prostor unie s Británií.

Opatření navíc počítá se zachováním některých pravidel evropského jednotného trhu v Severním Irsku. Proti irské pojistce vystupují především severoirští unionisté (DUP), kteří svými deseti hlasy umožnili vznik současné menšinové vlády, a také část konzervativců.

Skotská premiérka Nicola Sturgeonová na twitteru snahu Mayové o další jednání s Bruselem sice ocenila, ale také ona vyzvala k tomu, aby se k dohodě vyslovil britský parlament. Až ten podle ní dohodu odmítne, mělo by se konat druhé referendum o EU. "Všechno ostatní je ztráta času," uvedla Sturgeonová.

PM has tried, credit to her for that, but, as expected, the EU is not open to renegotiation. It’s time to stop this pretence, bring the vote to Parliament and then, when the deal is rejected, seek to bring majority behind a second EU vote. Anything else now is just wasting time. https://t.co/a7qIpjtWgE — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 14. prosince 2018

Bývalý labouristický premiér Tony Blair soudí, že Evropské unii i Spojenému království by prospělo, kdyby se termín odchodu země z bloku - tedy březen 2019 - posunul, jak ve čtvrtek navrhoval irský premiér Leo Varadkar. Tento krok by měl umožnit další vyjednávání nebo nové referendum, uvedl politik, který je jedním z hlavních zástupců kampaně za druhé lidové hlasování People's Vote. Podle něj pro nové referendum brzy bude většina poslanců.

Tony Blair: “In a new referendum both sides will be able to make their case in the context of the experience of the Brexit negotiation, and what we have learned through it.

Who can seriously argue that we do not know more today than in June 2016?” pic.twitter.com/jHYlSryD3Q — Tony Blair Institute (@InstituteGC) 14. prosince 2018

Mluvčí Mayové ale ve čtvrtek novinářům zopakoval, že vláda nemá v úmyslu prodloužit proces odchodu ve smyslu článku 50 lisabonské smlouvy o fungování EU, kterým se okolnosti britského odchodu z bloku řídí.