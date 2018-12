Klimatická konference COP24 se protáhne, kolem dohody trvají rozpory

"Ještě se nedá říct, kdy klimatický summit OSN v Katovicích definitivně skončí. Určitě se bude jednat i v sobotu," řekl novinářům polský ministr ochrany životního prostředí Henryk Kowalczyk. "Dnes hovoříme o prodloužení na sobotu. Co bude dál, to se ukáže. Ještě máme hodně času, než sobota skončí," dodal podle TVN 24. Konkrétní rozpory Kowalczyk nezmínil, prý by to nebylo slušné: "Text je dlouhý a pár drobností ještě zbývá," řekl.

Ještě dříve se o nutnosti prodloužit konferenci zmínil starosta Katovic. "Už se rozhodlo o prodloužení do soboty, ale není vyloučeno, že se bude jednat i v neděli," řekl Marcin Krupa, jehož město hostí skoro 21.500 účastníků konference.

Ještě horší - přinejmenším z hlediska polské pověsti - by podle serveru Gazeta.pl mohl vypadat v případě ztroskotání COP24 "havarijní scénář" v podobě svolání dodatečných jednání či nové konference na příští rok, anebo přijetí dokumentu s "otevřenými" otázkami, které by byly předmětem dalších jednání.

Některé z klíčových otázek sice ještě nejsou vyřešeny, ale evropští diplomaté a aktivisté podle AP doufají, že dohoda je na dohled. "Jdeme do finiše," prohlásila německá ministryně životního prostředí Svenja Schulzeová. "Nemůžeme říci, že všechno je vyřešeno, ale vypadá to dobře. Věřím, že nakonec budeme úspěšní," dodala.

Za hlavní úskalí, která se vynořila během uplynulé noci, označila agentura AP vytvoření fungujícího mezinárodního trhu s emisními povolenkami, jakož i otázku, zda by některé země mohly získat peníze za škody, které klimatické změny již způsobily.

"Závěrečný sprint přichází po dvou hektických týdnech, v napjatém geopolitickém kontextu, který není příznivý pro věc klimatu. Jednání poznamenal neočekávaný spor o vědeckou zprávu IPCC a chmurný návrat k rozdělení mezi země Severu a Jihu," poznamenala agentura AFP.

Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) v říjnu uvedl, že růst oteplování lze udržet na úrovni 1,5 stupně Celsia, ale vyžadovalo by to rychlé a bezprecedentní změny v lidském chování. Schválení zprávy IPCC se o uplynulém víkendu stalo na katovické konferenci jablkem sváru. Spojené státy, Rusko, Saúdská Arábie a Kuvajt, tedy velcí producenti fosilních paliv, se postavily proti tomuto kroku.

Čeká se, že do Katovic dnes - již potřetí - dorazí generální tajemník OSN António Guterres, který na úvod konference a ve středu vyzval k intenzivnějšímu boji proti změnám klimatu.

Hlavním cílem 24. konference OSN o změnách klimatu (COP24) je přijetí pravidel, která by umožnila úplnou realizaci cílů pařížské klimatické dohody z roku 2015. Tou se vůdci zemí z celého světa zavázali udržet zvyšování teploty "výrazně pod dvěma stupni Celsia a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně" v porovnání s teplotou v předindustriálním období. Respektive proti období let 1850 až 1900.

Růst teplot přitom už dosáhl hranice jednoho stupně a současné národní cíle týkající se emisí skleníkových plynů by podle odborníků oteplování zastavily až na hodnotě tří stupňů.

Na konferenci se chudé země domáhají záruk finanční podpory, aby se dokázaly s klimatickými změnami vyrovnat. Třetím cílem jednání je přimět vlády k ambicióznějším závazkům v příštích dvou letech, byť bez přesných čísel.

Konference, jíž se účastní téměř dvě stovky zemí včetně České republiky, začala v neděli 2. prosince plenárním zasedáním. Českou delegaci na COP24 vede ministr životního prostředí Richard Brabec.