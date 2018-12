Rakousko si vylámalo zuby na azylovém systému EU, summit skončil bez dohody

Tyto závěry se v podstatě čekaly, protože končícímu rakouskému předsednictví se nepovedlo otázku reformy unijního azylového systému posunout směrem k řešení přijatelnému pro všechny členské státy.

Ani posílení pohraniční stráže zatím politici neodsouhlasili, a to poté, co navýšení počtu příslušníků na 10.000 neschválili unijní ministři vnitra.

"Evropská rada vzala na vědomí, že počet zaznamenaných ilegálních přechodů hranic klesl na předkrizovou úroveň a že obecný klesající trend pokračuje. Je to výsledek migrační politiky unie a jejích členských států založené zejména na kontrole vnějších hranic, boji proti pašerákům a spolupráci se zeměmi původu a tranzitními zeměmi... V této politice bychom proto měli pokračovat," stojí v oficiálních závěrech z jednání summitu.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz už při příchodu na dnešní jednání řekl, že naději nyní EU vkládá zejména do spolupráce se třetími zeměmi, přes které migranti do Evropy míří. Podle něj by právě tento přístup mohl znamenat snížení celkového počtu přistěhovalců poté, co selhaly snahy o rozdělování migrantů podle kvót.