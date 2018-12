Slovem roku se v Německu stal výraz Heisszeit, doba horká

"V neposlední řadě je doba horká (Heisszeit) zajímavá také co do slovotvorby. S hláskovou analogií k době ledové získává termín oproti pouhému významu 'období, ve kterém je horko' epochální rozměr a může odkazovat na jinou klimatickou periodu," vysvětlila GfdS.

#Germany's got its #WordoftheYear for 2018, and it's "Heisszeit. This year, summer was extremely hot across Europe, however, the term #Heisszeit, or warm age, also reflects the concept of #climatechange as a whole. ☀️https://t.co/SbXbWk9Qsh pic.twitter.com/wkoogGhwiF