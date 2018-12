Ve Francii protestovalo 33 500 žlutých vest. Policie nasadila slzný plyn i vodní dělo

Dnešek byl již pátou sobotou protivládních protestů, namířených původně proti plánovanému zdražování pohonných hmot. Francie se i dnes na protesty žlutých vest připravovala masivním nasazením policie. Tentokrát byly ale demonstrace nejen klidnější, ale i mnohem méně početné, než před týdnem.

Podle ministerstva vnitra se dnes do demonstrací zapojilo 33.500 lidí, z toho 2200 v Paříži. Minulou sobotu se v celé zemi protestních akcí účastnilo na 77.000 lidí, z toho 10.000 v hlavním městě. Francouzská vláda po úterním teroristickém útoku ve Štrasburku "žluté vesty" vyzvala, aby tento víkend nedemonstrovaly.

Větší počet lidí než v metropoli se dnes sešel v centru západofrancouzského Bordeaux. Podle místní prefektury tam bylo zadrženo 14 osob. Minulou sobotu bylo město dějištěm násilných střetů a dnes tam bylo v pohotovosti přes 600 policistů a četníků. V celé Francii dnes bylo nasazeno 69.000 příslušníků bezpečnostních sil, z toho asi 8000 v Paříži.

Policie podle tisku sice zablokovala přístup ke státním institucím, jako je sídlo prezidenta nebo premiéra, ale Eiffelova věž a muzea uzavřená při protestech minulou sobotu byly normálně v provozu. K předvánočním nákupům zůstávají otevřené také velké obchodní domy. Preventivně bylo uzavřeno 40 ze zhruba 300 stanic pařížského metra.

Hlavní demonstrace se konaly na třídě Champs-Élysées, odkud byly hlášeny ojedinělé střety, při nichž policie použila slzný plyn. Dalšími shromaždišti bylo náměstí před budovou pařížské Opery a Haussmannův bulvár. Na přibližně 200 místech po celé Francii se konaly také silniční blokády.

Později odpoledne policie na Champs-Elysées použila i vodní dělo, aby rozehnala 300 až 400 demonstrantů, kteří se ještě s příchodem tmy zdržovali na slavné pařížské třídě.

#France: clashes between police, #GiletsJaunes in #Besancon/#Doubs and more precisely rue Charles Nodier where the use of tear gas is reported#ActeV #YellowVests #15December



pic.twitter.com/9VMsSrflYe