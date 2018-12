Ve Francii protestovalo 66 tisíc žlutých vest. Policie nasadila slzný plyn i vodní dělo

Dnešek byl již pátou sobotou protivládních protestů, namířených původně proti plánovanému zdražování pohonných hmot. Francie se i dnes na protesty žlutých vest připravovala masivním nasazením policie. Tentokrát byly ale demonstrace nejen klidnější, ale i mnohem méně početné, než před týdnem.

Podle ministerstva vnitra se dnes do demonstrací zapojilo 66.000 lidí, z toho dohromady 4000 v Paříži. Minulou sobotu se v celé zemi protestních akcí do večera zúčastnilo na 126.000 lidí, z toho 10.000 v hlavním městě. Zhruba 2000 osob bylo tehdy zadrženo. Francouzská vláda po úterním teroristickém útoku ve Štrasburku "žluté vesty" vyzvala, aby tento víkend nedemonstrovaly.

Větší počet lidí než v metropoli se dnes sešel v centru západofrancouzského Bordeaux. Podle místní prefektury tam bylo zadrženo nejméně 14 osob. Minulou sobotu bylo město dějištěm násilných střetů a dnes tam bylo v pohotovosti přes 600 policistů a četníků. V celé Francii dnes bylo nasazeno 69.000 příslušníků bezpečnostních sil, z toho asi 8000 v Paříži.

Přibližně 4500 účastníků protestů demonstrovalo podle agentury AFP také v Toulouse. Ve městě na jihu Francie se odehrály i potyčky mezi protestujícími a pořádkovými silami. Na 30 lidí bylo zadrženo a několik také zraněno.

V Paříži byl dlouho relativní klid, ale na sklonku odpoledne policie na třídě Champs-Elysées použila vodní dělo na rozehnání zbylých 300 až 400 protestujících. Nejméně pět lidí bylo lehce zraněno.

Policie podle tisku sice zablokovala přístup ke státním institucím, jako je sídlo prezidenta nebo premiéra, ale Eiffelova věž a muzea uzavřená při protestech minulou sobotu byly normálně v provozu. K předvánočním nákupům zůstávají otevřené také velké obchodní domy. Preventivně bylo uzavřeno 40 ze zhruba 300 stanic pařížského metra.

Hlavní demonstrace se konaly na třídě Champs-Élysées, odkud byly hlášeny ojedinělé střety, při nichž policie použila slzný plyn. Dalšími shromaždišti bylo náměstí před budovou pařížské Opery a Haussmannův bulvár. Na přibližně 200 místech po celé Francii se konaly také silniční blokády.

#France: clashes between police, #GiletsJaunes in #Besancon/#Doubs and more precisely rue Charles Nodier where the use of tear gas is reported#ActeV #YellowVests #15December



pic.twitter.com/9VMsSrflYe