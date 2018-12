Brexitová dohoda je mrtvá? Vláda se rozdělila na tři tábory, píšou The Times

The Times tvrdí, že kabinet je v otázce dalšího postupu rozdělený na tři tábory. První skupina, v níž jsou například ministryně práce Amber Ruddová nebo ministr financí Philip Hammond, se "neochotně přiklání k druhému referendu, pokud by všechny jiné možnosti byly vyčerpány".

Let’s stop Brexit getting stuck, back the deal we have or find an alternative to stop no deal. https://t.co/QgmOhLPN3n

Druhý tábor, v němž jsou mimo jiné ministr životního prostředí Michael Gove nebo ministr vnitra Sajid Javid, podle deníku odmítá vyhlídku brexitu podle dohody, ale je stále pro to, aby země blok opustila. Gove je patrně zastáncem "měkkého" brexitu a dalších vztahů s EU v norském stylu, píše The Times.

Třetí skupina, jejíž součástí je třeba Hunt, je proti zmíněným krokům a je ochotna riskovat takzvaný neřízený brexit. Podle Hunta ale sedmadvacítka pravděpodobně učiní ústupky, aby se vyhnula tomu, že Spojené království odejde v březnu 2019 z bloku bez dohody. Možnost neřízeného brexitu, který si ani jedna strana nepřeje kvůli negativním hospodářským důsledkům, však podle Hunta stále není vyloučená.

"Až se prach usadí, jediným způsobem, jak se dostat přes (britský) parlament, je verze dohody, kterou vláda vyjedná," uvedl Hunt.

My sincere request to colleagues: BREXIT IS NOT GUARANTEED and the British people will not forgive us if we fail to deliver it. All those who want to stop it are praying for a Conservative leadership contest. So don’t take the risk and back @theresa_may tonight