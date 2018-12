Dusno ve Vídni a Římě: Zastánci uprchlíků demonstrovali proti populistickým vládám

V rakouské metropoli se demonstrace konaly při příležitosti prvního výročí vzniku rakouské vládní koalice lidovců (ÖVP) kancléře Sebastiana Kurze a protiimigračních svobodných (FPÖ) Heinze-Christiana Stracheho.

Ve Vídni podle AFP lidé pokojně demonstrovali i ve sněhu a za mrazivých teplot. "Rasismus není názor," byl jeden ze sloganů, který skandovalo na 17.000 demonstrantů - alespoň podle odhadů policie. Organizátoři tvrdí, že přišlo 50.000 lidí kritizujících migrační i sociální politiku Kurzovy vlády.

Rakouský kabinet, který do konce roku zajišťuje předsednictví v EU, prosadil mnoho protiimigračních opatření a také zákon, který umožňuje až 12hodinovou denní pracovní dobu a až 60 hodin práce týdně, píše AFP.

"Chceme jiné Rakousko," prohlásil na vídeňském shromáždění Andreas Schieder, který povede rakouské opoziční sociální demokraty (SPÖ) do voleb do Evropského parlamentu v příštím roce.

Také v Římě dnes několik tisíc lidí manifestovalo proti restriktivní politice vůči migrantům. Někteří demonstranti na sobě měli žluté vesty odkazující na protivládní protesty ve Francii.

Svůj hlavní slogan si italští demonstranti vypůjčili od jamajského písničkáře Boba Marleyho: "Get up, Stand up, Stand up for your rights" (Postavte se za svá práva).

"V posledních dvou letech se začalo s kriminalizací mimo jiné těch, kteří na moři zachránili tisíce životů," uvedlo sdružení organizací hájících lidská práva s odkazem na potíže, s nimiž se potýkají nevládní organizace zachraňující migranty u břehů Libye.

Trnem v oku je demonstrantům zejména italský vicepremiér a ministr vnitra Matteo Salvini, který vede protiimigrační stranu Liga a po nástupu nové vlády prosadil tvrdou protiimigrační politiku, včetně zavření přístavů lodím neziskových organizací. Naposledy Salvini nařízením zrušil poskytování humanitárních pobytů například ohroženým rodinám či ženám s dětmi.