Národy zmizí v moři? Na klimatickou konferenci COP24 se valí kritika, prý nedosáhla ničeho

Ředitelka společnosti Greenpeace International Jennifer Morganová poukázala na to, že například některým celým národům hrozí pokles do moře a tím i "zánik". "Rok plný klimatických katastrof a důrazná varování nejlepších světových vědců by bývala měla přinést mnohem více," prohlásila Morganová. "Ve hře je existence lidstva. A před tím se nikdo neschová."

After governments at #COP24 ignored a year of wildfires and heatwaves and shrugged off the world’s top scientists’ warnings, it’s heartening to see communities like this one so close to Katowice taking a firm stand against coal https://t.co/HHNhWpppby https://t.co/AI7kE6Obba