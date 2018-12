Tony Blair uráží Brity a vládu? Mayovou rozlítil jeho komentář k brexitu

Mayová podle serveru BBC označila Blairův komentář za "urážku úřadu, který kdysi zastával, a lidu, kterému sloužil". Zdůraznila zároveň, že poslanci se nemohou vzdát své odpovědnosti za dokončení brexitu tím, že uspořádají nové hlasování.

Video & write up of my interview with Tony Blair who says the chances of second ref have gone over 50% for first time. He says May has some “very unreasonable people in her party & coalition” and must go over their heads & let parliament direct Brexit https://t.co/wBZHnOecAv pic.twitter.com/PfmLXltlXT