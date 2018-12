Francií se prohnala žlutá vlna, zasáhla i okolní státy. Jaké jsou dopady protestů?

Hnutí takzvaných žlutých vest nemá jednoho vůdce, ani se nehlásí k nějaké politické straně. Jeho členové protestují proti ekonomickým reformám prezidenta Emmanuela Macrona a zejména proti plánovanému zvýšení spotřební daně na ropné produkty, které by způsobilo nárůst cen pohonných hmot. Protestujícím také vadí rostoucí nerovnost a to, že jejich příjmy stagnují, zatímco životní náklady stoupají.

Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že většina Francouzů považuje nynější protesty za opodstatněné. Nespokojení Francouzi mají pocit, že se o ně kabinet nestará a že jim vládne "prezident bohatých", který je odtržený od reality.

In just a few weeks the #YellowVests have already changed the political landscape in France and won several concessions from the Macron government.



This is what the establishment doesn't want you to know: Protesting works. #GiletsJaunes pic.twitter.com/3ZdtllZ6QM