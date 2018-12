Německo se už s uprchlíky mazlit nebude? Seehofer hodlá zpřísnit deportace

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Do Německa od roku 2015 přišlo asi 1,5 milionu žadatelů o azyl. Většina z nich sice ve spolkové republice dostala určitou formu právní ochrany, a může tak alespoň dočasně zůstat, desetitisíce migrantů by ale měly zemi okamžitě opustit. Německo se je k návratu do vlasti snaží motivovat zvýšenou podporou, pokud se rozhodnou k dobrovolnému odchodu, i hrozbou nedobrovolné deportace.

Právě opatření s ní související chce Seehofer dále zpřísnit, protože se dosavadní postupy ukázaly jako "nedostatečně efektivní".

Gewahrsam und soziale Kürzungen: Innenminister Seehofer will die rechtlichen Grundlagen für Abschiebungen verschärfen https://t.co/eGV01430zr — Die Nachrichten (@DLFNachrichten) 12. prosince 2018

Nový návrh, který ještě neopustil ministerstvo vnitra, počítá mimo jiné s rozšířením možnosti vzít do vazby cizince, které čeká deportace. Týkat se to má migrantů, kteří v Německu nemají právo zůstat, a přesto se brání vyhoštění. Těm by mělo být také jednodušeji možné snížit sociální podporu.

Seehoferův plán počítá i s rychlejšími deportacemi migrantů, kteří poruší zákon, nebo s tím, že cizinci, kteří se ve spolkové republice dopustí závažných trestných činů, budou mít po vyhoštění časově neomezený zákaz vstupu do země, nikoliv jen několikaletý, jak je nyní běžné.