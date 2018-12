Střet mocností o Evropu? USA dostaly důrazné varování z nečekané strany

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Přestože je Slovinsko malou zemí s pouhými dvěma miliony obyvatel, Peking o ni projevil velký zájem, řekl Cerar, který byl i předsedou předchozí slovinské vlády v letech 2014-2018. Upozornil, že ve srovnání s tím jsou Spojené státy vidět podstatně méně.

"Nestačí mít dobré ekonomické vztahy," řekl šéf slovinské diplomacie. "Říkám vám, Číňané přicházejí do Evropy. Jako předseda vlády jsem se pětkrát setkal s čínským premiérem Li Kche-čchiangem, abychom hovořili o politických vztazích a o obchodu. Takže si myslím, že by naši přátelé a spojenci z USA měli být v tomto regionu více přítomni," dodal.

The Washington Post v této souvislosti poukázal na to, že zatímco Spojené státy se programem prezidenta Donalda Trumpa "Amerika na prvním místě" zaměřily dovnitř, Čína a Rusko rozšířily svůj vliv po celém světě. Zahraniční pomoc poskytovaná Ruskem se od roku 2010 zvýšila o 300 procent, zatímco Bílý dům navrhoval rozpočtové škrty pro zahraniční pomoc Spojených států, než je Kongres odmítl.

Čína je mnohem ambicióznější. Buduje infrastrukturní projekty, jako jsou přístavy, železnice, letiště, stadiony a elektrárny napříč Latinskou Amerikou a Afrikou. Stejnou taktiku uplatňuje Peking podle Cerara i ve Slovinsku, kterému nabízí rychle a levně vybudovat infrastrukturu, což sice zemi zadluží, ale je to příliš lákavé na to, aby se to jen tak odmítlo.

Cerar předpovídá, že řada zemí na Balkáně a ve východní Evropě se začne politicky i ekonomicky přiklánět k Pekingu a k Moskvě. "Jestliže ruské nebo čínské zájmy nabudou vrchu, tento region ztratíme. Spojené státy by měly být víc přítomné," zdůraznil šéf slovinské diplomacie.