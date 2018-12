Znovuzrození maďarské opozice? Poprask v televizi, chystá se další protest

Po skončení nedělních protivládních protestů v Budapešti se část demonstrantů shromáždila před budovou televize. Jak uvedla agentura MTI, třináct opozičních poslanců poté využilo svého práva ke vstupu do budovy, kde chtěli v živém vysílání přečíst petici s požadavky protestujících.

Poslanci v budově strávili noc, bezpečnostní ostraha jim ale neumožnila vstoupit do vysílání. Dva z nich ochranka nad ránem silou přinutila budovu opustit, ostatní a nově příchozí poslanci v budově zůstávají.

V Budapešti v neděli protestovalo asi 10.000 lidí proti novele zákoníku práce, přezdívané "otrocký zákon", která zvyšuje limit na počet přesčasů pro zaměstnance. Demonstrace se konaly i v dalších pěti maďarských městech. Šlo o čtvrtý a zatím nejsilnější protest během pěti dnů od schválení novely zákona minulou středu.

